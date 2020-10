Meer dan de helft van alle meisjes en vrouwen tussen 15 en 25 is al online lastiggevallen. Een op de vijf is daardoor gestopt met sociale media of heeft het gebruik ervan aanzienlijk verminderd, blijkt uit een grootschalig onderzoek van Plan International.

Uit de bevraging van 14.000 meisjes in 22 landen blijkt dat meer dan de helft (58 procent) al online is lastiggevallen of geïntimideerd. De meeste gevallen doen zich voor op Facebook (39 procent van de respondenten) en Instagram (23 procent). De platformen worden gevolgd door WhatsApp (14 procent), Snapchat (10 procent), Twitter (9 procent) en TikTok (6 procent).

Veel meisjes en vrouwen voelen zich bedreigd door de berichten, zoals denigrerende opmerkingen, dreigementen met verkrachting, pornografische beelden of cyberstalking. Volgens het onderzoek neemt de intimidatie vaak toe als de meisjes of vrouwen zich uitspreken over thema's als vrouwenrechten, politiek of feminisme.

Vrijheid van meningsuiting

De berichten hebben ook gevolgen voor het online gedrag van wie is lastiggevallen: bijna een op de vijf (19%) zegt gestopt te zijn met het platform waarop het gebeurde of het gebruik ervan aanzienlijk te hebben verminderd. Nog eens twaalf procent zegt zich anders uit te drukken sinds de online intimidatie.

Dat de meisjes offline worden gedwongen in een steeds meer digitale wereld, is een klap voor de strijd om gendergelijkheid Anne-Birgitte Albrectsen, ceo van Plan International

'Dit onderzoek is gedaan op basis van gesprekken met meer dan veertienduizend meisjes over verschillende continenten, maar ze vertellen gelijkaardige verhalen over intimidatie en discriminatie', zegt Anne-Birgitte Albrectsen, ceo van Plan International. 'De aanvallen zijn dan wel niet fysiek, ze zijn vaak wel bedreigend en aanhoudend, en ze beperken de vrijheid van meningsuiting.'

Dat de meisjes offline worden gedwongen in een steeds meer digitale wereld, is een klap voor de strijd om gendergelijkheid, zegt Albrectsen. 'Het schaadt hun kansen om gezien en gehoord te worden en om leiders te worden', zegt ze.

Meer controle

Plan International roept de sociale mediaplatformen op om dringend meer te doen tegen de online intimidatie.

'Het is teleurstellend dat de meisjes zelf maar moeten leren omgaan met het online geweld', zegt Albrectsen. 'Het heeft diepgaande gevolgen voor hun zelfvertrouwen en welzijn. Nu ons leven door covid-19 zich steeds meer online afspeelt en internettoegang overal ter wereld verbetert, is het tijd dat digitale platformen een tandje bijsteken en hun gebruikers beschermen.'

