In een Babytheek kunnen ouders terecht voor kwalitatief babymateriaal. De uitleendienst is het antwoord op overbodige aankopen van spullen die je als jonge ouder maar heel kort nodig hebt.

Een baby groeit als kool. Dat is leuk, maar minder aangenaam voor je portemonnee én voor het milieu. Alle spullen die je baby niet meer nodig heeft, verhuizen na gebruik naar de kelder of zolder, of in het beste geval naar een familielid of vrienden. Wie een beperkt budget heeft, kan maar moeilijk bijbenen met het aankopen van alle spullen. Op deze problemen wil de Babytheek een antwoord bieden.

Duurzaam en sociaal

'Na een jaar experimenteren in Babytheek Elzenhof in Brussel was het concept klaar voor uitrol. We zijn trots dat we in 2019 de optstart van nieuwe Babytheken konden begeleiden in Oostende, Geel, Aartselaar en Kortrijk, met dank aan Vlaanderen Circulair en de provincie Antwerpen. Binnenkort staat ook Babytheek Mechelen op de kaart,' licht Eva van Velzen, bezieler van het Babytheekproject, toe. Het is bovendien ook een boeiende manier om jonge ouders te laten kennismaken met uitlenen in plaats van bezitten. 'Zo vermijden ze afval en helpen ze bouwen aan een klimaatvriendelijke toekomst voor hun kind. De Babytheek neemt tegelijk een sociale functie op, het is een ontmoetingsplek voor jonge ouders waar iedereen welkom is.'

De nieuwste telg in de Babytheekfamilie is die van Mechelen. Je kunt de uitleendienst vinden bij de Gezinsbond in de Varkensstraat. Om lid te worden betalen ouders 35 euro per jaar, waarmee ze toegang krijgen tot kwalitatieve babyspullen zoals een babybadje, Maxi-Cosi, borstvoedingskussen, een wippertje of een Babycook. Leden kunnen er ook spullen die ze langer nodig hebben, zoals een draagzak, uittesten alvorens tot een aankoop over te gaan.