Zeg het met bloemen, je stem en een handtekening. Punt vzw lanceert de campagne 'Bloom for Change' in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder Sensoa, Amnesty International, Child Focus en CAW. 'Deze campagne is er zowel op gericht om Julie te herdenken als om hoop te bieden', zegt organisator Ayke Gubbels.

Vorig jaar zette Ayke Gubbels haar schouders onder een mars tegen seksueel geweld op vrouwen die een week na de moord op Julie meer dan 15.000 mensen op de been bracht. 'Door de lockdown was het niet mogelijk om een nieuwe mars te organiseren, dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Dat is een campagne geworden waar iedereen vanuit zijn kot kan aan bijdragen. Bloemen staan daarbij centraal, want bloemen symboliseren hoop, kunnen openbloeien en staan voor verandering. We lieten een illustratie ontwerpen door Laura Janssens, bekend van het Instagramaccount @Nietnulaura. Bedoeling is dat die op 12 mei, de dag dat de mars voor Julie plaatsvond, door zoveel mogelijk mensen gedeeld wordt op sociale media.' Ook trommelen de organisaties iedereen op om een beleidsnota met tien actiepunten tegen seksueel geweld te ondertekenen.

De campagnevideo bestaat uit een compilatie van een 40-tal filmpjes waarin bekende Vlamingen, influencers en ook de vriendinnen van Julie een boeket bloemen doorgeven. 'Bloemen voor Julie (die heel erg van bloemen hield), maar ook voor hoop, voor verandering en voor het openbloeien van alle overlevers van seksueel geweld,' klinkt het. In de video spotten we onder meer Soe Nsuki, Evi Hanssen, Astrid Stockman, Chrostin, Goedele Liekens, Meryem Almaci, John Crombez, Sophie Wilmès, Hilde Van Mieghem, Joke Emmers, Slongs Dievanongs, Koen Geens, Eva De Roo, Zeger Van Noten, Marc Van Ranst, Julie Vermeire en Zuhal Demir.

Zelf deelnemen aan de actie kan je doen door je aanwezig te zetten op het Facebookevent en je profielfoto in het kader van de actie te veranderen: dit doe je hier. Voorts kan je de campagnevideo op Facebook, Twitter en/of Instagram delen met vermelding van #BloomForChange, PUNT. vzw & Tuincentrum Abies. De kleurplaat kan je downloaden, thuis printen, inkleuren en ophangen of via sociale media delen. Daarnaast nodigt PUNT. vzw iedereen uit om de beleidsnota te ondertekenen op www.bloomforchange.be.

