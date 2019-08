Naar aanleiding van Amsterdam Pride nemen dit weekend ook mannelijke sekswerkers plaats in de raambordelen van 's wereld bekendste rosse buurt.

De Wallen vormen sinds jaar en dag het centrum van de Amsterdamse prostitutiesector. De talrijke raambordelen in het gebied herbergen samen niet minder dan driehonderd werkplekken.

Mannen belanden hier doorgaans enkel als klant, maar naar aanleiding van Amsterdam Pride staan er dit weekend ook mannelijke sekswerkers achter de ramen op de Oudezijds Achterburgwal. Niet om er hun diensten aan te bieden, maar om aandacht te vragen voor de precaire omstandigheden waarin ze hun beroep uitoefenen.

Thuiswerk

Naast de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt, houden ook de veiligheid en werkomstandigheden van de betrokken sekswerkers de Gemeente Amsterdam al langer bezig. Zo moesten alle exploitanten tussen 2013 en 2016 een nieuwe vergunning aanvragen. Daarvoor was een goedgekeurd bedrijfsplan vereist, inclusief maatregelen omtrent de hygiëne en de gezondheid, zelfredzaamheid, veiligheid en de arbeidsomstandigheden van de sekswerkers.

'Omdat mannen tot nog toe buiten de raamprostitutie opereren, werken zij vaak in veel minder veilige omstandigheden' My Red Light-bestuurder Rik Viergever

Een dergelijke bescherming in een gecontroleerde omgeving zou ook mannelijke sekswerkers te goede komen, meent de stichting en mede-initiatiefnemer van de campagne My Red Light. De organisatie komt op voor de rechten van sekswerkers en baat in haar strijd tegen geweld, misbruik en uitbuiting zelf een non-profit raambordeel uit in de Amsterdamse rosse buurt, met veertien werkplekken waar sekswerkers op zelfstandige basis gebruik van maken. Daarnaast biedt My Red Light hen ook workshops en hulp aan omtrent bijvoorbeeld gezondheidskwesties en hun rechten en plichten als zelfstandige.

'Sekswerkers verdienen dezelfde rechten, behandeling en kansen als andere zelfstandigen' © GF

'Omdat mannen tot nog toe buiten de raamprostitutie opereren, werken zij vaak in veel minder veilige omstandigheden', zegt My Red Light-bestuurder Rik Viergever. 'Ze bezoeken hun klanten in veel gevallen thuis, of ontvangen hen in hun eigen woning, met alle risico's vandien. Niet omdat ze dit zelf willen, maar gewoon omdat ze niet anders kunnen. In ideale omstandigheden hebben alle sekswerkers een goede, veilige en wettelijke werkomgeving en kunnen ze zelf beslissen waar ze hun beroep uitoefenen - niet alleen vrouwen, maar ook mannen.'

Selfies

De mannelijke sekswerkers die dit weekend deelnemen aan de campagne werken voor de gelegenheid enkel als model, preciseren de organisatoren. Van echt sekswerk is dus geen sprake.

Wel worden bezoekers van Amsterdam Pride en de Wallen aangemoedigd om in gesprek te gaan met hen omtrent hun noden en verzuchtingen en selfies met hen te nemen. 'Sekswerkers verdienen dezelfde rechten, behandeling en kansen als andere zelfstandigen', aldus My Red Light.

myredlight.nl