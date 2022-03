Het fotografieproject van Memisa waarbij moeders letterlijk in de spotlights gezet worden is dit jaar aan zijn vijfde verjaardag toe.

1 op de 38 vrouwen in Sub-Sahara-Afrika overleeft haar zwangerschap of bevalling niet. Daar wil de ngo Memisa verandering in brengen. Om aandacht te vragen voor het probleem, moeders te eren en om geld in te zamelen voor haar werking, organiseert de organisatie daarom nu voor de vijfde keer Mama's voor het leven.

Op verschillende plaatsen in België houdt een professionele fotograaf halt en trekt die foto's van moeders en hun kroost, in ruil voor een vrije gift aan Memisa. De voorbije jaren namen zo al meer dan achthonderd moeders en hun kinderen plaats voor de camera. Dankzij hen konden 4.000 vrouwen een prenatale consultatie krijgen en 1.200 zwangere vrouwen naar het ziekenhuis worden gebracht en bevallen onder professionele medische begeleiding.

Meedoen aan de fotoshoot? Schrijf je dan in via mamasvoorhetleven.be. Je kan kiezen tussen verschillende momenten en steden om je shoot te laten doorgaan en geeft wat je kan missen.

