Dan toch een beetje verantwoorde mode op het Eurovisiesongfestival: Jean Paul Gaultier zal in Tel Aviv Madonna's outfit verzorgen. Een terugblik op de lange samenwerking en vriendschap van de twee enfants terribles.

1. Madonna tijdens haar Blond Ambition Tour in 1990, het begin van haar jarenlange samenwerking met het Franse enfant terrible. De puntbeha, oorspronkelijk bedacht door Gaultier in de vroege jaren tachtig en de uitdrukking van een vrijgevochten kijk op de vrouwelijke seksualiteit, werd een icoon op zich en maakte de ontwerper bekend bij het grote publiek. De beha deed opnieuw van zich spreken in 2012, toen een anonieme aanbidder er op een veiling van Christie's in Londen bijna 38000 euro voor bood.

...