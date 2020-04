De lockdown-maatregelen vormen de ideale aanleiding om aan zelfreflectie te doen, ook op relatievlak. Dat zegt VUB-relatietherapeut en seksuoloog Bert Van Puyenbroeck. Hij geeft alvast wat tips.

Zoveel mogelijk binnenblijven en sociaal contact drastisch terugschroeven: het is niet meteen het ideale recept voor wie er buitenhuis graag een liefdesleven op nahoudt. Maar deze quarantaineperiode kan ook een goede kant hebben, stelt Bert Van Puyenbroeck. 'Het vertoeven buiten onze comfortzone kan ons prikkelen om zaken anders aan te pakken en nieuwe ideeën te verkennen, ook op seksueel gebied.' Hij geeft vijf concrete tips.

1. Neem tijd voor introspectie

Keer je naar binnen nu we niet naar buiten mógen gaan. Deze periode is het uitgelezen moment in je leven om, weg van de drukte en hectische routines, aan zelfreflectie te doen. Wat vind ik nu écht belangrijk? Wat wil ik op relationeel en seksueel vlak in mijn leven meer plaats geven? Trek tijd uit om echt tot jezelf te komen, om daarna weer met de nodige zelfkennis bij elkaar te komen.

2. Breek het taboe op zelfbevrediging

Masturbatie is een onderwerp dat ook binnen koppels nog al te vaak in de taboesfeer blijft. Dit is hét moment om dit onderwerp te bespreken met je partner. Zeker nu mensen die niet samenwonen met hun partner geen seks mogen hebben, is zelfbevrediging zowat de enige mogelijke seksuele activiteit. Het is bovendien goed om je stress te ontladen.

3. Experimenteer met sociale media

Waarom WhatsApp, FaceTime en Skype niet creatief aanwenden om je partner te prikkelen? Zeker als je niet samenwoont, kan dit grappig en leuk zijn. Ga eens virtueel samen in bad. Stel elkaar drie vragen over je erotische voorkeuren. Schrijf samen aan een erotisch verhaal. Daarbij: weet dat deze periode van quarantaine ook weer voorbijgaat. Er komt een moment waarop we elkaar opnieuw mogen aanraken, zoenen en vrijen. Je komt dan graag samen geïnspireerd uit deze periode.

4. Gebruik sociale media waar ze voor dienen

Het is niet omdat we afstand moeten bewaren dat we geen sociaal contact kunnen onderhouden. Benut daarom de vele mogelijkheden van sociale media om verbonden te blijven met je vrienden, je lief, de mensen waar je om geeft.

5. Laat je niet regeren door angst

Het gevaar is reëel, maar laat angst niet je keuze zijn om hier mee om te gaan. Aan elke wolk zit een zilveren randje, en ook deze situatie biedt nog altijd kansen. Kom tot rust en kijk wat er nog lukt. Welke mogelijkheden aan creativiteit heb je wel nog? Wat kan je allemaal doen om je dagelijkse leven betekenisvol in te vullen? En: ook niets doen, is soms heel veel doen.

Zoveel mogelijk binnenblijven en sociaal contact drastisch terugschroeven: het is niet meteen het ideale recept voor wie er buitenhuis graag een liefdesleven op nahoudt. Maar deze quarantaineperiode kan ook een goede kant hebben, stelt Bert Van Puyenbroeck. 'Het vertoeven buiten onze comfortzone kan ons prikkelen om zaken anders aan te pakken en nieuwe ideeën te verkennen, ook op seksueel gebied.' Hij geeft vijf concrete tips. Keer je naar binnen nu we niet naar buiten mógen gaan. Deze periode is het uitgelezen moment in je leven om, weg van de drukte en hectische routines, aan zelfreflectie te doen. Wat vind ik nu écht belangrijk? Wat wil ik op relationeel en seksueel vlak in mijn leven meer plaats geven? Trek tijd uit om echt tot jezelf te komen, om daarna weer met de nodige zelfkennis bij elkaar te komen. Masturbatie is een onderwerp dat ook binnen koppels nog al te vaak in de taboesfeer blijft. Dit is hét moment om dit onderwerp te bespreken met je partner. Zeker nu mensen die niet samenwonen met hun partner geen seks mogen hebben, is zelfbevrediging zowat de enige mogelijke seksuele activiteit. Het is bovendien goed om je stress te ontladen. Waarom WhatsApp, FaceTime en Skype niet creatief aanwenden om je partner te prikkelen? Zeker als je niet samenwoont, kan dit grappig en leuk zijn. Ga eens virtueel samen in bad. Stel elkaar drie vragen over je erotische voorkeuren. Schrijf samen aan een erotisch verhaal. Daarbij: weet dat deze periode van quarantaine ook weer voorbijgaat. Er komt een moment waarop we elkaar opnieuw mogen aanraken, zoenen en vrijen. Je komt dan graag samen geïnspireerd uit deze periode. Het is niet omdat we afstand moeten bewaren dat we geen sociaal contact kunnen onderhouden. Benut daarom de vele mogelijkheden van sociale media om verbonden te blijven met je vrienden, je lief, de mensen waar je om geeft. Het gevaar is reëel, maar laat angst niet je keuze zijn om hier mee om te gaan. Aan elke wolk zit een zilveren randje, en ook deze situatie biedt nog altijd kansen. Kom tot rust en kijk wat er nog lukt. Welke mogelijkheden aan creativiteit heb je wel nog? Wat kan je allemaal doen om je dagelijkse leven betekenisvol in te vullen? En: ook niets doen, is soms heel veel doen.