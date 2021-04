Supermarktketen Lidl gaat in Ierland gratis maandverband en tampons verstrekken aan klanten. Het is de eerste grote winkelketen ter wereld die dat doet, in de strijd tegen menstruatiearmoede.

Lidl Ierland heeft een nieuw programma aangekondigd waarmee meisjes en vrouwen in Ierland maandelijks een coupon krijgen via hun klantenapp. Daarmee kunnen ze in een van de 168 Ierse vestigingen gratis maandverband of tampons afhalen.

De stap kadert in de strijd tegen menstruatiearmoede, waarmee vrouwen en meisjes geconfronteerd worden als ze geen veilige, hygiënische sanitaire producten kunnen betalen.

De Ierse overheid schat dat menstruatiearmoede in het land tot 85.000 vrouwen en meisjes treft. Uit onderzoek door Plan International Ierland bij meisjes tussen twaalf en negentien blijkt dat de helft het moeilijk vindt om voor sanitaire producten te betalen, en een op tien zegt daardoor minder geschikte sanitaire producten te kiezen.

In november vorig jaar stelde Schotland als eerste land ter wereld gratis menstruatieproducten ter beschikking, gevolgd door Nieuw-Zeeland.

