De telefoonlijn van çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-personen, heeft sinds de start van de coronacrisis significant meer oproepen gekregen.

Lumi, de opvang- en infolijn van çavaria voor vragen rond gender en seksuele voorkeur, kreeg van midden maart tot midden mei 65 procent meer gesprekken dan in dezelfde periode vorig jaar. De gesprekken waren ook inhoudelijk zwaarder, zegt çavaria. Dubbel zoveel van de oproepen gingen nadrukkelijk over welzijnsaspecten zoals angst, eenzaamheid, suïcide en depressie.

'De crisis zet het mentaal welzijn extra onder druk, ze versterkt bekommernissen die er al waren. Mensen kunnen ze niet langer wegduwen in de drukte van een normaal leven', zegt çavaria-woordvoerder Stijn Depoorter.

Rekening houden met LGBTI's

Çavaria wijst erop dat sommige LGBTI leven in een onveilige of moeilijke thuisomgeving en daardoor extra kwetsbaar zijn voor intrafamiliaal geweld. 'Eenzaamheid, isolatie of een moeilijke situatie in je 'eigen kot' zorgt voor meer gepieker en getwijfel. Zeker als je al in de knoop zit met bepaalde zaken zoals seksuele oriëntatie, genderidentiteit en coming-out', vervolgt Depoorter.

Daarnaast wordt veel geplande hulp uitgesteld, zoals niet-dringende operaties bij transpersonen. Ook heel wat lopende trajecten, zoals therapiesessies, worden onderbroken zonder digitaal alternatief. Çavaria roept daarom de overheid op 'nu, meer dan ooit, nauw samen te werken met organisaties die een zicht hebben op de impact van de maatregelen op het welzijn van LGBTI's en bij de aanpak van de coronacrisis rekening houden met hun noden', besluit Depoorter.

