Leven zonder afval: ontdek hoe het moet tijdens eerste Brusselse zero waste salon

De eerste editie van het Brusselse Zero Afval Salon vindt plaats op het terrein van Thurn & Taxis in Brussel. Er staan lezingen, workshops en demonstraties op stapel. Het salon maakt deel uit van de tiende Europese Week van de Afvalvermindering.

Iedereen die wil bijleren over het verminderen van afval is er aan het juiste adres. Tijdens de verschillende gratis workshops en lezingen komen bezoekers alles te weten over onder andere het zelf maken van schoonmaakproducten en composteren. Ook krijgen ze tips voor afvalvrij consumeren en advies over hoe we samen voedselverspilling kunnen minimaliseren.