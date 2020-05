Ter compensatie van de afgelaste zomerevents werkt de stad Leuven momenteel aan een programma met kleinschalige voorstellingen op tien afsluitbare buitenlocaties die bezoekers vooraf moeten reserveren.

Grote zomerevents zitten er de komende maanden niet in. Daarom werkt de stad Leuven aan een alternatieve activiteitenkalender. Gedurende drie weken zullen in Leuven meer dan 120 voorstellingen worden georganiseerd voor kleine groepen toeschouwers die vooraf moeten reserveren. Aan bod komen muziek, dans, theater en gastronomische activiteiten.

'We willen een fijne en zinvolle zomer organiseren, want ontspanning is belangrijk', aldus burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Leuven wil hiermee ook artiesten en cultuurverenigingen mogelijkheden bieden om terug aan de slag te gaan.

Naast het cultuurprogramma zal het stadsbestuur nog andere kleinschalige activiteiten op touw zetten zoals stadswandelingen, bezoeken aan historische monumenten, kleine picknicks of buurtsportactiviteiten.

Momenteel is het stadsbestuur nog op zoek naar andere, goed controleerbare buitenlocaties die andere Leuvense organisaties kunnen gebruiken om activiteiten te organiseren. Initiatiefnemers zullen binnenkort via een eenvoudig aanvraagsysteem hiervoor ondersteuning bij de stad kunnen aanvragen.

