Drie boekhandelaars laten ons meelezen in hun favoriete zomerboeken van het moment.

Voor Jorien Caers en Richard Bolte van boek- en wijnbar Luddites is een meeslepend verhaal cruciaal. Groetjes uit Vlaanderen van Mohamed Ouaamari'Ouaamari, een Antwerpenaar met Marokkaanse roots, schrijft hoe het is om als Marokkaan in Vlaanderen te leven. Zijn werk is maatschappijkritisch, maar grappig geformuleerd en zeer verteerbaar geschreven. Dat maakt het herkenbaar, en zeer actueel.' Waagstukken van Charlotte Van den Broeck'In haar eerste prozawerk bezoekt de dichteres 13 bouwwerken waarvan de architect uit het leven stapte. Ze schrijft over het streven naar perfectie en de faalangst die daarbij hoort. Non-fictie, maar zo mooi en poëtisch geschreven dat het leest als een roman.' Mijn duistere Vanessa van Kate Elizabeth Russell'In MeToo-tijden vraagt een vrouw zich af of de affaire die ze als vijftienjarige had met haar leraar Engels, wel zo onschuldig was. Het is een psychologische roman met thrillerelementen en een gerenommeerd werk in de Angelsaksische wereld.' Een werk staat of valt met een verhaal dat boeit, meent Maartje Swillen van Boekarest in Leuven. Alfabet van Charlotte Dematons'Een prentenboek voor alle leeftijden. Het boek bevat 26 dubbele pagina's, telkens voor één letter van het alfabet. Uit het woordenboek heeft Dematons lemma's gehaald die ze met veel oog voor detail uitwerkte. Hét ideale boek voor druilerige zomerdagen.' Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers 'De nieuwste en waarschijnlijk ook laatste roman van Brouwers. Het verhaal over aftakeling laat niemand onberoerd. Het is alsof hij het Nederlands heruitvindt, of in elk geval een nieuwe laklaag geeft.' Fleishman zit in de problemen van Taffy Brodesser-Akner'Een goede, klassieke Amerikaanse pageturner, met in de hoofdrol een recent gescheiden man die denkt te weten wat hem te wachten staat na de breuk. Het is een verhaal met spanning, al ontstaan er vaak ook komische situaties. Humor in literatuur kan moeilijk zijn, maar hier werkt het.' Een goed zomerboek helpt je om even alles van je af te zetten, vindt Bart Van Aken van Paard van Troje in Gent. Bergje van Bregje Hofstede 'De Nederlandse schrijfster beklimt de berg die zij zo vaak bezocht als kind, wat aanzet tot mijmeringen over onder meer eenzaamheid en zelfontplooiing. De kleine novelle leent zich perfect als tussendoortje tijdens de vakantie en geeft je zin om op reis te vertrekken richting de bergen.' Augustus van Irma Maria Achten 'Het debuut van de Nederlandse auteur vertelt over een liefde die schijnbaar onmogelijk lijkt vanwege een leeftijdsverschil. Uit deze rauwe liefdesroman spreekt Achtens talent.' Als Beale Street kon praten van James Baldwin'In het New York van de jaren zeventig wordt een zwarte man valselijk beschuldigd van verkrachting door een racistische agent. Hoewel het boek uitkwam in 1974, is het actueler dan ooit. Baldwin schrijft over de rassenverhouding in Amerika, een veelvoorkomend onderwerp in zijn werk.'