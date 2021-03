De Brusselse Leopold II-tunnel ondergaat niet alleen een grondige renovatie, maar krijgt ook een nieuwe naam. De inwoners van het Brussels gewest kozen de naam van de Belgische zangeres en actrice Annie Cordy.

De Brusselse Leopold II-tunnel ondergaat niet alleen een grondige renovatie, maar krijgt ook een nieuwe naam. De inwoners van het Brussels gewest kozen de naam van de Belgische zangeres en actrice Annie Cordy. Dat schrijft de VRT.

De 2,5 kilometer lange tunnel, de langste in Brussel, die de basiliek van Koekelberg verbindt met het IJzerplein, wordt momenteel gerenoveerd. Een goed moment om dit belangrijke verkeersknooppunt meteen nieuwe naam te geven. De naam Leopold II lag immers onder vuur in verband met de wreedheden die onder zijn bewind in Congo plaatsvonden. Die nieuwe naam mochten de inwoners van het Brussels gewest zelf kiezen. Er was wel één voorwaarde: het moest de naam van een vrouw zijn. Op dit moment is slechts 6,1 procent van de straten, tunnels en pleinen in de hoofdstad genoemd naar een vrouw. En dat mag best een beetje omhoog.

De inwoners konden suggesties doen voor een nieuwe naam en tijdens de maand februari hun stem uitbrengen. De in september van het afgelopen jaar op 92-jarige leeftijd overleden Annie Cordy kreeg de meeste stemmen.

Cordy - echte naam Léonie Cooreman - was afkomstig uit de Brusselse deelgemeente Laken en is vooral bekend in Wallonië en Frankrijk, maar maakte ook internationaal carrière. Ze verkocht meer dan vijf miljoen platen, speelde in 17 films en vertolkte hoofdrollen in talloze musicals en theaterstukken. Enkele van haar bekendste liedjes zijn 'Tata Yoyo' en 'La bonne du curé'.

De werken aan de tunnel zouden halverwege dit jaar afgerond moeten zijn. De tunnel wordt dan met nieuwe naam ingehuldigd.

