26 mei 2021: de Franse president Emmanuel Macron duidt met kunsthistorica Laurence des Cars de eerste vrouwelijke directeur in de geschiedenis van het Louvre aan. Vanaf september zal de voormalige directeur van onder meer het Musée d'Orsay de prestigieuze post overnemen.

Carmen Willems (53) is algemeen directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). 'Ze is een voorbeeld voor de sector.'

...

Carmen Willems (53) is algemeen directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). 'Ze is een voorbeeld voor de sector.' 'Je kon er in de internationale pers niet omheen: het Louvre krijgt voor het eerst een vrouwelijke directeur. Voor mij persoonlijk klinkt dat soort nieuws toch altijd een beetje raar. So what? Wat maakt het nu uit of dat een vrouw of een man is? Laurence des Cars heeft al een ongelooflijk parcours afgelegd, ze is geen witte raaf die plots opduikt in Parijs. Ze is allesbehalve een onbekende in de sector en een heel mooie en logische keuze voor de functie. Het klopt wel dat de grote musea internationaal gezien nog steeds een vrij groot mannenbastion zijn. Natuurlijk is het niet min om een instituut als het Louvre te leiden. Je moet uit het juiste hout gesneden zijn om dat te kunnen én vooral te willen doen. Ik twijfel er niet aan dat er in de museale sector heel veel vrouwen met het nodige talent rondlopen. Maar het blijft wel een complex beheermodel met uitdagingen op verschillende vlakken. Soms is het daardoor misschien aangenamer om de tweede of derde viool te spelen, zodat je meer je eigen ding kunt doen. Ik ben zelf eenentwintig jaar algemeen directeur geweest in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Toen ik in het KMSKA werd aangenomen als zakelijk directeur, leek het me net fijn om eens niet de eindverantwoordelijke te zijn. Ik heb er dan ook even over moeten nadenken voor ik twee jaar geleden de job van algemeen directeur aanvaardde. In ons land zie je eigenlijk net de omgekeerde beweging heel duidelijk: hier zijn de vrouwelijke museumdirecteurs in de meerderheid. Ik herinner me dat dit helemaal anders was toen ik in Tongeren begon, ik denk zelfs dat ik de enige vrouw was. De laatste twintig jaar is er echter enorm veel veranderd. Het feit dat Des Cars aan het roer van zo'n instituut komt te staan, kan alle vrouwelijke museumdirecteurs wereldwijd alleen maar sterken. Ze is een echt voorbeeld voor de sector. Of ik zelf de positie zou aanvaarden? Ik denk dat ik mijn handen al vol heb met het KMSKA te krijgen waar het moet. (lacht) We treffen de laatste voorbereidingen in de aanloop naar de heropening. Het is het grootste museum van Vlaanderen met de belangrijkste kunstcollectie. Ook wij spelen in de museale Champions League en kunnen zonder blikken of blozen aanklampen bij de collecties van musea als het Louvre en het Rijksmuseum.' Het KMSKA heropent op 25 september 2022.