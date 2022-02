Natúúrlijk doen jij en je lief niks op Valentijnsdag, want jullie zien elkaar elke dag graag. Of toch? Vier cadeau-ideeën voor geliefden die elkaar niks geven.

Jullie hebben geen cadeaus nodig om jullie liefde voor elkaar te bewijzen. Maar eens goed lachen met valentijn, dat mag dan weer wel. Vier ideeën om het niet helemaal onopgemerkt voorbij te laten gaan, maar het toch ook zeker niet te hard te vieren.

Liefde gaat door de maag

Er is niets grappig of ironisch aan chocolade. Tenzij... je kiest voor een personalisatie zonder grenzen. Snor een melige foto van je allerliefste op, zet er filtertje over, teken er met Paint nog wat extra hartjes bij en laat je kunstwerk op chocolaatjes in hartvorm printen. De liefde druipt er bij het uitpakken gegarandeerd zo vanaf dat jullie er gierend van het lachen doorheen rollen. Geschenkensite Your Surprise belooft levering op 14 februari als je nu nog bestelt.

Gepersonaliseerde chocolaatjes, 17,99 euro.

Zwoele nacht

Zeg ironisch cadeau en je denkt al snel aan Karen François. Behalve de intussen iconische 'Ik wil naar huis'-shopper vind je in de webshop van die Antwerpse creatieveling ook romantische cadeaus. Of toch ongeveer.

(Voor wie nu nog moet bestellen, komt dit cadeau waarschijnlijk te laat aan. Maar geen nood: als jullie valentijn toch boordevol verrassingen blijkt te zitten, heeft Karen François ook een uitgebreid assortiment aan baby-accessoires.)

Condoom, 4 euro.

Zeg het met een tegeltje

Vereeuwig die befaamde uitspraak die jullie prille relatie bíjna in het honderd heeft doen lopen of de gevleugelde woorden die je Significant Other luidop uitprak toen je moeder jullie mening vroeg over haar nieuwe kapsel op een tegeltje. Of zinnespeel alvast op een late levering (de site belooft verzending 'binnen een werkdag') met een zinnenprikkelende spreuk als 'Jij komt ook nooit op tijd'. Als het op een tegeltje staat is het waar.

Kruidvat, 6,99 euro.

Belgische trots

Heel wat koppels kijken elkaar op Valentijnsdag dromerig in de ogen terwijl ze genieten van een aangepast liefdesmenu in dat extra romantische restaurant. Dus jullie gaan op de dag van de liefde lekker naar... het frituur. Extra punten voor wie kaarsen en kandelaar meeneemt om jullie coconnetje in de barak mee te decoreren. Romantiek van de hoogste plank! (En dan hebben we het nog niet over het moment dat jullie achteraf de zetel in ploffen, want is er iets tekenender voor ware liefde dan je niet te hoeven afvragen of het oké is om je broek open te zetten?)

