Kunststudenten tonen hun werk op LUX Showcase

LUX doet elk jaar een andere stad aan en strijkt dit jaar neer in Leuven. Instituten als OPEK, KADOC, Cinema ZED en 30CC/Wagehuys zullen een week lang het decor zijn van talks door artiesten, lezingen van veelbelovende jonge onderzoekers in de kunsten, screenings en performances, concerten en boeklanceringen. Als kers op de taart is er ook een awards night, waarop onder andere een alumnus in de bloemetjes wordt gezet. Dit jaar gaat die eer naar videokunstenaar David Claerbout.

Er doen te veel afgestudeerden mee aan de expo om hier op te noemen, dus een blik op het volledige overzicht van activiteiten loont zeker de moeite. Tickets voor voorstellingen, exposities en concerten zijn gratis, maar reserveren is wel aangeraden.