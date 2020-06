Studenten in de kunstopleidingen van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) maken samen met internationale studenten 'memes' om op sociale media te gebruiken tegen online haat. Hun werk kadert in een Europees project.

Memes - grappen op het internet - zijn er in alle vormen en maten, maar kunnen ook ingezet worden voor extremistische propaganda en racisme. Gebeurtenissen zoals de vluchtelingencrisis of de coronapandemie zorgen op sociale media vaak voor een stijging van dergelijke haatberichten en toenemende polarisatie.

Daarom werd binnen de EU het project 'Detect Then ACT' (DeTACT) opgezet. Naast een student van Sint Lucas Antwerpen (kunstencampus KdG), nemen nog achttien Finse, Poolse, Griekse en Britse studenten deel aan het project. Begeleider is Tom De Smedt, docent en onderzoeker binnen Sint Lucas Antwerpen. 'Universiteiten, IT-bedrijven, ngo's en burgers in België, Duitsland en Nederland gaan nu samenwerken om een antwoord te vinden op de toenemende polarisatie op sociale media. Zij doen dit onder toezicht van een raad van veiligheidsexperts en specialisten in ethiek en wetgeving.'

De DeTACT-groep maakt gebruik van nieuwe taaltechnologie om online haat op te volgen. Ze voert actie om omstanders aan te sporen om medestanders te worden: burgers die het opnemen voor medeburgers die het doelwit zijn van pesterijen, racisme, seksisme en nepnieuws op sociale media.

KdG begeleidt negentien jonge Europese student-kunstenaars om 'counter-memes' te maken: grappen die extremistische propaganda in het belachelijke trekken. 'We helpen studenten om de visuele haatpropaganda te deconstrueren en dan aan de slag te gaan met visuele tegenverhalen. Zo gebruiken ze ironie en humor om de overdreven beelden die de voorkeur hebben van extreemrechtse groepen te ontladen', aldus Tom De Smedt.

