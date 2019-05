In afgebrande gebouwen, in tunnels en op de daken: wie tussen 11 en 26 mei naar Herentals afzakt, loopt er kunstenaars tegen het lijf. De aanleiding? Het kunstfestivel STORMLoop, een initiatief van de lokale Galerie Storm. Drie weekends lang worden inwoners en bezoekers getrakteerd op originele kunst, verspreid over de stad.

Het kunstfestival begint op 11 mei en transformeert Herentals tot een groot podium voor artistiek geweld. Verspreid over de Keizerstede organiseert STORMLoop 75 kunstprojecten van bekend en onbekend talent.

Verwacht je aan exposities, dansvoorstellingen en andere kunstige spektakels op zeven verschillende locaties. Zo creëren de bekende choreografe Min Hee Bervoets en muzikant Illuminine, de artiestennaam van Kevin Imbrechts, de dansvoorstelling BISE in de oude lompenfabriek. De Nieuwe Lichting-finalist Wanthanee geeft in de Chapelle van Herentals het beste van zichzelf. Daarnaast krijgt ook onbekend talent een podium dankzij de mini-voorstellingen verspreid over de stad.

Het publiek is niet alleen toeschouwer, maar is ook participant en artiest. 'Dit festival is een soort fysieke YouTube met regionale kunst', klinkt het in het persbericht. 'Online vervaagt de grens tussen toeschouwer en kunstschepper en dat is exact wat we met dit festival willen bereiken in onze stad.'

STORMLoop vindt plaats van zaterdag 11 mei tot zondag 26 mei. Via stormloop2019.be is het volledige programma te raadplegen.