Nog niets op de planning rond Valentijn? Ruil de gebruikelijke wellnessuitstap eens in voor het kunstenfestival 'Enter through the void, exit through the gift shop' in Gent. Opkomende makers nodigen je uit in hun all-inclusive resort, waar zowel beautybehandelingen als performances op het programma staan.

Laat je drie dagen lang volledig in de watten leggen door Laurens Mariën en Adriënne van der Werf van curatorencollectief Nein en kunstencentrum CAMPO. Samen met Kunsthal Gent en d e t h e a t e r m a k e r organiseren ze een nieuw festival dat verschillende kunstvormen aan bod laat komen. Op 13, 14 en 15 februari staan er performances, beeldende kunst, workshops, debatten, films, muziek én bubbelbaden op stapel. Het festival werd 'Enter through the void, exit through the gift shop' gedoopt en belooft een spektakel voor lichaam en geest te worden. Er tekenen 45 internationale kunstenaars present in en rond de tuin van Campo Victoria, die je rond thema's zoals feminisme, massatoerisme en voyeurisme entertainen en onderrichten.

Voor dit festival bouwen we de site van Campo Victoria volledig om tot een resort Laurens Mariën, curator

Ook in Kunsthal Gent slaan de kunstenaars hun tenten op: overdag zijn er verschillende installaties te bezichtigen, waarin de internationale artiesten tijdens het festival zullen overnachten. Voorts vinden er in de Kunsthal participatieve lezingen plaats, waarbij de makers in dialoog gaan met hun publiek.

Anna Luka da Silva - The Journey © GF

Kunst op je badslippers

'We zijn op zoek gegaan naar een manier om een kunstenfestival te organiseren waarin verschillende kunstvormen een plaats hebben. Het idee van een all-in resort bood de oplossing,' licht curator Laurens toe. 'Een resort is een soort microkosmos, een fake wereld waarin iedereen gelukkig is. Je hebt er thema-avonden, bubbelbaden, massages, cinema's, en ga zo maar door. We bouwen de site van Campo Victoria echt om, volledig in het thema van het resort. We voorzien een wellnessruimte, met installaties van beeldende kunstenaars, maar je kunt er ook beautybehandelingen krijgen. Op onze 'playground' bekijk je performances. Er is ook een cinema en in de tuin staan de jacuzzi's en fonteinen. Je kunt er excursies boeken bij reisleiders en je grieven kwijt bij een klachtendienst.'

Jonge krachten

Op de affiche staan heel wat namen die de voorbije maanden in de prijzen vielen. 'Het is een soort van conferentie van beloftevol internationaal talent. Het zijn performers die de komende jaren potten gaan breken. De makers kennen elkaar nog niet, maar hun werk is wel op bepaalde manieren gelinkt aan elkaar. Zo zijn er performances over gender, identiteit en feminisme, is er aandacht voor ecologie en werken enkele makers met muziek en geluiden. De overkoepelende thema's vielen ons op nadat we de performances geselecteerd hadden. Op die manier kon het programma vrij organisch worden opgesteld.'

In het wellnesscentrum kan je behandelingen krijgen met heilzame vrouwelijke sappen

Geheel in lijn met ons huidige klimaat, passeren enkele hete hangijzers de revue tijdens het festival. 'Anna Luka da Silva vertelt over misbruik, Teresa Vittucci gaat op zoek naar het feminisme van de toekomst, Engagement arts denkt na over de rol van mannen in onze huidige maatschappij en Isabel Burr Raty reisde door Europa en verzamelde vrouwelijke lichaamssappen voor eco-erogene parafarmaceutische producten.' Come again? 'We vinden dit soort zaken al snel vies, maar ik nodig iedereen uit om naar Isabel te gaan luisteren en je open te stellen voor haar inzichten. Je hebt als vrouw heel veel sappen, die bovendien positieve eigenschappen bezitten. De moeite waard om over bij te leren', overtuigt Laurens. In het wellnesscentrum kan je bovendien behandelingen krijgen met deze heilzame sappen. Vergeet ook je badkostuum niet, want de jacuzzi's bieden het ideale rustmoment tussen de vele performances door. De organisatoren leggen alvast badjassen en slippers klaar.

Teresa Vittucci - Love me, tender © Yushiko Kusano

Praktisch

Enter Through The Void, Exit Through The Gift Shop

CAMPO victoria - Fratersplein 7, 9000 Gent

13, 14 & 15 februari, 18:00-23:00

Dagticket: euro 20/16

Weekendticket: euro 40/32

Campo.nu

Kunsthal Gent - Lange Steenstraat 14, 9000 Gent

13, 14 & 15 februari, 14:00-18:00, talks - 15:00-17:00

gratis

