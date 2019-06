Kunstenaars zamelen geld in voor goede doelen met vrolijke beelden van ezels

Vanaf 1 juli zullen er onder andere in Antwerpen, Knokke, Gent en Mechelen kunstzinnige ezels te vinden zijn, want het is tijd voor de Donkey Parade.

Donkey parade © GF

Wat vorig jaar nog de Hippo Parade was, is dit jaar de Donkey Parade. Het is een initiatief van kunstenaar Ludo Modelo die in 2016 inspiratie vond in de Donkey Parade Philadelphia (28 kunstenaars beschilderden toen 57 ezels, die samen 250.000 euro opbrachten). Ondersteund door KMO's en multinationals richtte Ludo Modelo het ambitieuze project op. Hijzelf beschildert met een groepje kunstenaars, met onder andere Nicolas Meeus, Bart Verheyen, Tris De Bie en Elena Gontcharova, ezels uit klei. Die beelden worden vanaf 1 juli verspreid in grote steden en kan je bezichtigen tot 30 september. De bedoeling van dit heuse project is geld inzamelen voor goede doelen. Eind september zullen de beelden namelijk verzameld worden op één locatie en kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen. Vervolgens vindt er een Donkey-veiling plaats. Ludo Modelo schenkt de opbrengst van die veiling aan twee goede doelen, namelijk City Pirates vzw (een sociaal voetbalproject) en De Kampenhoeve Ster (een therapeutisch centrum voor kinderen met een mentale of fysieke problematiek). Vorig jaar bracht de Hippo Parade ongeveer 35.000 euro op, dit jaar hoopt de organisatie op een nog groter succes.