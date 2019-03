Kunstenaar Pieter Vermeersch: 'Dagdromen wordt enorm onderschat'

Pieter Vermeersch (46) woont en werkt als beeldend kunstenaar in Turijn. Hij komt uit een West-Vlaams artistiek nest. Vader Rik en broers Robin en Tinus zijn kunstenaar, broer Lowie is designer.

Schilderkunst vertraagt. Die kwaliteit heeft het altijd al gehad. Ik denk dat mijn werk onbewust een alternatief biedt in de overload van de huidige beeldcultuur en in de versnelling en hyperactiviteit van de sociale media. Traag is ook het tempo van mijn ontwikkeling. Mijn evolutie verloopt gestaag en wordt nooit van buitenaf verstoord. Niet dat ik me afsluit voor de chaos en de excentriciteit van de maatschappij, integendeel.

...