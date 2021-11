Als art liaison is Benedicte Goesaert een brugfiguur tussen kunstenaars, verzamelaars, galerieën en art estates. Zij helpt kunstverzamelaars een collectie op te bouwen. Ze werkte bij de Antwerpse galerie Zeno X.

'Kunst kopen kan een kwestie van prioriteiten zijn: wil je het budget voor een reis of een nieuwe smartphone sparen om kunst mee te kopen? Kunst hoeft niet duur te zijn. Er zijn tal van initiatieven zoals Artlead, die betaalbare edities maken van jonge en gevestigde kunstenaars.'

...

'Kunst kopen kan een kwestie van prioriteiten zijn: wil je het budget voor een reis of een nieuwe smartphone sparen om kunst mee te kopen? Kunst hoeft niet duur te zijn. Er zijn tal van initiatieven zoals Artlead, die betaalbare edities maken van jonge en gevestigde kunstenaars.' 'Een galerietentoonstelling is de voordeligste manier om kunst te gaan bekijken. Natuurlijk willen galerieën hun artiesten promoten en verkopen. Maar kunstenaars willen vooral hun werk tonen aan een zo breed mogelijk publiek. Ze maken echt geen expo's louter voor die paar kopers.' 'Een wijnkenner word je niet na het eerste glas dat je proeft. Dus doe je beter wat kennis en kijkervaring op, voor je begint te verzamelen. Natuurlijk kun je kunst puur op intuïtie kopen, maar dan is de kans groter dat je kiest wat je smaak bevestigt. Terwijl kunst ook gaat over je openstellen voor alles wat anders is. Kunst kan je kijk op de wereld en op jezelf aanscherpen. Dus koop je best met je ogen en niet met je oren.' 'Wees niet bang om galeriemedewerkers vragen te stellen. Maar wie snakt naar informatie, kan zich ook aansluiten bij een vriendengroep van een museum. Of zich inschrijven voor de kunstlessenreeks ART View in Kortrijk. Ook YouTube staat vol met kwalitatieve informatie over kunst: het is nog nooit zo goedkoop geweest om je te informeren. Wie echt begeleiding wil in het verzamelen kan zich op sleeptouw laten nemen door een verzamelaar, curator, adviseur of liaison, die meer kijkervaring heeft.' 'De vraag is: wat verwacht je van een kunstwerk? Dat het een verrijking is van je leven of van je portefeuille? Je kunt natuurlijk in de gaten houden waar kunstenaars tentoonstellen, wie erover schrijft of wat hun marktwaarde is. Maar uiteindelijk bepaalt de tijd wie overblijft en dat is meestal onvoorspelbaar. Pas als je stopt met kunst te zien als je bankrekening aan de muur, kun je er echt van genieten.'