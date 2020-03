Het Franse brillenmerk Polette krijgt bakken kritiek op de sociale media omdat het mondmaskers uitdeelt aan zijn klanten bij de aankoop van een bril. 'Opportunistisch', klinkt het.

Een sociale media-campagne van de Franse brillenketen Polette lokt heel wat kritiek uit. Het merk is naar eigen zeggen begaan met de gezondheid van zijn klanten en biedt kopers van een nieuwe bril daarom twee gratis mondmaskers aan. 'Wie zegt dat je jezelf niet kunt beschermen en tegelijk stijlvol zijn?', klinkt het in de campagne.

De verontwaardiging liet niet lang op zich wachten. 'Choquerend', 'schandalig', 'opportunisme ten koste van gezondheidswerkers die écht maskers nodig hebben', 'een onvergeeflijke blunder van jullie marketingafdeling': het is maar een greep uit de vele reacties. Velen vragen de Franse prijsvechter om de actie meteen stop te zetten en de mondmaskers ter beschikking te stellen van de ziekenhuizen, een oproep waar het merk vooralsnog niet op inging.

Solidariteit

In een poging om de schade te beperken, gaf het merk inmiddels wel meer uitleg bij de actie. 'We verontschuldigen ons indien we onze bedoelingen niet goed gecommuniceerd hebben', stelt het in 2011 opgerichte merk. 'De reden achter dit idee was niet om jullie brillen te laten kopen en zo aan mondmakers te geraken, maar om jullie gratis van maskers te voorzien in deze crisistijden.'

Het merk legt uit dat zijn fabrieken zich in China bevinden en dat het zijn medewerkers daar van maskers, plastic handschoenen en ontsmettende handgels voorzag bij de eerste uitbraak van het Coronavirus. 'Zij tonen ons nu dezelfde solidariteit door ongebruikte maskers te verzamelen en ze in jullie bestellingen te stoppen.'

Dildo's

Het is niet de eerste keer dat een actie van het brillenmerk felle reacties uitlokt. Zo verschenen een jaar geleden niets aan de verbeelding overlatende mechanische dildo's in de etalage van de Brusselse Polette-winkel, voorzien van het opschrift 'Stop getting f*cked by the optical industry'.

'We zullen ook in de toekomst anders blijven communiceren', stelde het merk gisteren zelfverzekerd. 'Misschien vonden jullie onze aanpak deze keer misplaatst, maar als je ons volgt, zou je ondertussen moeten weten dat we het hart op de juiste plaats hebben'. Halfslachtige crisiscommunicatie die er vooralsnog niet in slaagt om de gemoederen te bedaren.

