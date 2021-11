Vijftig jaar geleden ontstond de eerste Belgische vrouwendag. Ter ere van die feesteditie, op 11 november, selecteerde Knack Weekend vijftig jonge Belgische vrouwen die, elk op hun terrein, belangrijk werk verrichten en nog potten gaan breken. De hele week lossen we artikels over en interviews met hen. Vandaag:

"Als een man een bepaalde grap maakt, is-ie grappig. Wanneer een vrouw diezelfde mop vertelt, is ze te vulgair, te expliciet. Sinds corona zit humor ook in een ander jasje. Alle clichés mogen geuit worden, gevolgd door dooddoeners als 'maar ik ben geen racist, hoor'." ... zegt Serine Ayari (30), comedienne, actrice en feministe. Via humor wil ze tijdens haar shows de positie van de vrouw in de samenleving aankaarten. Instagram: @serine.ayari "Het is verkeerd om te denken dat de hoofddoek mij en vele anderen beperkt. De beperkingen worden opgelegd vanuit de maatschappij, niet vanuit een lap stof. Ik voel me vrij in mijn keuze om als vrouw te dragen wat ik wil" ... zegt Zahra Eljadid (28), beeldend kunstenares, illustratrice, redactielid bij Stripgids Vlaanderen en sociaal-cultureel werker bij Voem, een organisatie voor de emancipatie van moslims. Instagram: @zahra_eljadid "Stereotypen, bijvoorbeeld over (moslim)vrouwen van kleur, zijn niet onschuldig, maar dienen om bestaande machtsverhoudingen in stand te houden, en zowel een symbolische als reële hiërarchie tussen 'wij' en 'zij' te bestendigen. In mijn doctoraat toon ik aan hoe die stereotypen zelfs de ogenschijnlijk neutrale rechtspraak binnendringen, maar ook in mijn literair werk doorprik ik stereotypen." ... zegt Yousra Benfquih (33), mensenrechtenjuriste, die met haar doctoraatsonderzoek genomineerd werd voor de Phd Cup 2021 en de Max van der Stoel Human Rights Award. Ze is daarnaast als auteur, columniste en dichter een vaste waarde in de media en op podia. Instagram: @yousra_benfquih