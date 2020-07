Het waterbedrijf AGSO Knokke-Heist overweegt om enkele miljoenen te investeren in een fabriek die zout zeewater omzet in drinkbaar water. Een haalbaarheidsstudie is opgestart. Dat meldt De Tijd donderdag.

Door de droge en hete periodes kwam de watervoorziening in ons land de voorbije jaren onder druk te staan. Ook in Knokke-Heist was de si­tuatie de voorbije jaren meermaals precair. 'Er is altijd water uit de kraan blijven lopen. Maar tijdens de zomerpieken, als we een massa toeristen ontvangen, hebben we spannende dagen gekend', zegt Johan Cabooter van AGSO Knokke-Heist.

Het Knokse kraantjeswater komt voor een vijfde uit eigen grond­waterlagen onder de lokale golfbaan. De rest komt uit de Ardennen en Nederland. Die laatste aanvoerbron haperde de voorbije jaren op momenten dat onze noorderburen bijna droog kwamen te staan.

Met de bouw van een ontziltingsinstallatie wil Knokke-Heist zijn lot meer in eigen handen nemen. Het waterbedrijf mikt op een start­capaciteit van 1 miljoen kubieke meter per jaar, zowat 40 procent van het totale verbruik in Knokke-Heist.

Het Knokse project maakt deel uit van een breder plan om de drink­waterproductie in West-Vlaanderen op te trekken. In Oostende opende het waterbedrijf Farys dit jaar een installatie om brak - een mix van zoet en zout - kanaalwater te zuiveren. In Nieuwpoort staat iets gelijkaardigs op de planning.

Door de droge en hete periodes kwam de watervoorziening in ons land de voorbije jaren onder druk te staan. Ook in Knokke-Heist was de si­tuatie de voorbije jaren meermaals precair. 'Er is altijd water uit de kraan blijven lopen. Maar tijdens de zomerpieken, als we een massa toeristen ontvangen, hebben we spannende dagen gekend', zegt Johan Cabooter van AGSO Knokke-Heist. Het Knokse kraantjeswater komt voor een vijfde uit eigen grond­waterlagen onder de lokale golfbaan. De rest komt uit de Ardennen en Nederland. Die laatste aanvoerbron haperde de voorbije jaren op momenten dat onze noorderburen bijna droog kwamen te staan. Met de bouw van een ontziltingsinstallatie wil Knokke-Heist zijn lot meer in eigen handen nemen. Het waterbedrijf mikt op een start­capaciteit van 1 miljoen kubieke meter per jaar, zowat 40 procent van het totale verbruik in Knokke-Heist. Het Knokse project maakt deel uit van een breder plan om de drink­waterproductie in West-Vlaanderen op te trekken. In Oostende opende het waterbedrijf Farys dit jaar een installatie om brak - een mix van zoet en zout - kanaalwater te zuiveren. In Nieuwpoort staat iets gelijkaardigs op de planning.