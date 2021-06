Het was een vrouw die de ruitenwisser bedacht, Monopoly en wifi. Toch zijn veel vrouwen onzichtbaar in onze geschiedenisboeken en in het collectief geheugen. In de nieuwe podcast Baanbreeksters gaat Knack Weekend op zoek naar vergeten Belgische vrouwen met een verrassend verhaal.

Honorine Deschrijver, Simone Hoa, Jeanne Cardijn, Caroline Popp, Alexandra David, Hélène Moskiewiez en Jeanne-Marie Artois: doen die namen een belletje rinkelen? Nee? Dat is doodzonde, want het waren stuk voor stuk vrouwen die de Belgische geschiedenis mee naar hun hand hebben gezet. Ze herdachten de manier waarop we wonen, leerden ons eten, redden tientallen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog of timmerden aan de basis van een van onze bekendste uitvoerproducten vandaag.

Elk op hun eigen manier legden zich niet zomaar neer bij bestaande normen en schudden ze aan de fundamenten van hun tijd. Het zijn dus vrouwen die een plekje in ons collectief geheugen verdienen, maar tot nu toe nog te vaak glipten door de mazen van het net dat geschiedenis schrijven heet. Daar wil de redactie van Knack Weekend nu verandering in brengen.

We sprokkelden de kleine beetjes informatie die over hen te vinden zijn en goten ze samen met host Lisa Smolders in zeven verbijsterende verhalen om deze zomer naar te luisteren. De podcast Baanbreeksters maakt gedenkwaardige vrouwen in onze Belgische geschiedenis zichtbaar vanaf 7 juli.

De eerste aflevering is te beluisteren op 07/07 via Weekend.be/baanbreeksters en via je favoriete podcastkanaal. Daarna komt er wekelijks een nieuwe aflevering bij.

