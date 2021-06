Knack Weekend gaat er in printvorm even tussenuit, en last vanaf 7 juli een zomerstop in. Daarom hebben we van het laatste juninummer een extra dik magazine gemaakt, vol inspirerende verhalen en vakantietips, om een zomer lang van te genieten.

We hopen net als u op een zonnige zomer, en dus voorzien we uitstapideeën, leesverhalen en lekkere recepten. Misschien inspireren we u tot een bezoekje aan openluchtmusea en het nu dankzij De Mol toch een beetje sexy Duitsland. We doen je dromen van een trip, al dan niet voor een dag, met een opgeknapt hip VW-busje of in een schitterend landhuis waar koningin Fabiola nog vertoefd heeft.

Vier kunstenaars mochten aan de hand van een van hun werken een mooie zomerherinering ophalen en we voelden mentalist Timon Krause aan de tand over hoe hij naar mensen kijkt en hoe wij hen net als hij kunnen leren lezen. Zeer handig bij het mensenkijken op terras of dijk.

Na vele maanden waarin aanrakingen ten strengste afgeraden werden, gingen wij op zoek naar de wonderlijke complexiteit van onze tastzin en als je Michael Kors alleen kent van de alomtegenwoordige handtassen, dan zal het portret dat wij hier van hem schetsen je misschien verrassen. Net als de verhalen van ex-Sabiniens, 20 jaar na het faillissement, en de terugkeer van de zwemslip. We trakteren u ook op een fris glaasje pastis, mét een cocktailparasolletje in. Schol!

En er is meer: vanaf 7 juli kun je luisteren naar onze gloednieuwe podcast Baanbreeksters, over vrouwen die grenzen verlegden, maar vergeten werden.

Een deugddoende vakantie gewenst en graag tot 25 augustus, dan zitten we opnieuw in het Knackpakket.

We hopen net als u op een zonnige zomer, en dus voorzien we uitstapideeën, leesverhalen en lekkere recepten. Misschien inspireren we u tot een bezoekje aan openluchtmusea en het nu dankzij De Mol toch een beetje sexy Duitsland. We doen je dromen van een trip, al dan niet voor een dag, met een opgeknapt hip VW-busje of in een schitterend landhuis waar koningin Fabiola nog vertoefd heeft. Vier kunstenaars mochten aan de hand van een van hun werken een mooie zomerherinering ophalen en we voelden mentalist Timon Krause aan de tand over hoe hij naar mensen kijkt en hoe wij hen net als hij kunnen leren lezen. Zeer handig bij het mensenkijken op terras of dijk. Na vele maanden waarin aanrakingen ten strengste afgeraden werden, gingen wij op zoek naar de wonderlijke complexiteit van onze tastzin en als je Michael Kors alleen kent van de alomtegenwoordige handtassen, dan zal het portret dat wij hier van hem schetsen je misschien verrassen. Net als de verhalen van ex-Sabiniens, 20 jaar na het faillissement, en de terugkeer van de zwemslip. We trakteren u ook op een fris glaasje pastis, mét een cocktailparasolletje in. Schol!En er is meer: vanaf 7 juli kun je luisteren naar onze gloednieuwe podcast Baanbreeksters, over vrouwen die grenzen verlegden, maar vergeten werden.Een deugddoende vakantie gewenst en graag tot 25 augustus, dan zitten we opnieuw in het Knackpakket.