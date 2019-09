Kinderauteur Brenda Froyen: 'Het zijn de volwassenen die zwaarte geven aan mentale problemen'

Sofie Albrecht Sofie Albrecht is beautyjournaliste en mede-oprichtster van de blog Café Cosmétique, die vorig jaar de Weekend Blog Award voor beste Beautyblog in ontvangst mocht nemen.

Na haar derde bevalling zette een psychose het leven van docente Brenda Froyen (41) op zijn kop. Ze schreef er het boek Kortsluiting over, werd een stem in het debat over mentale gezondheid en publiceert deze maand een kinderboek over het thema.

© Diego Franssens

In kinderboeken vind je alle wijsheid van de wereld. Het belang ervan wordt schromelijk onderschat, er is amper aandacht voor. Als leerkracht heb ik het altijd belangrijk gevonden om kinderen in hun eigenheid en hun talenten te stimuleren. We mogen hen niet dwingen om te zwijgen, maar moeten hun leren om respectvol te luisteren en hun mening te verwoorden. Nu lijkt het soms alsof we hun vooral dingen willen afleren.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×