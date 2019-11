Kinderen, je grootste geluk? Absoluut, maar evengoed zit je als ouder vaak met de handen in het haar. 'Ik zal tegen kersverse moeders nooit zeggen: 'Geniet ervan.''

Het oudste dochtertje van Céline (36) was een huilbaby

Het begon al op de kraamafdeling. Terwijl de meeste baby's de eerste dagen heel veel slapen, stopte mijn dochter bijna niet met huilen. Ze was zo onrustig dat de verpleging haar een nacht weggehaald heeft, zodat ik tot rust kon komen. Ik kreeg haar maar niet getroost, ondanks alle moederliefde die ik vanaf moment één voor haar voelde. Thuis ging het niet beter. Aan vaste blokjes slaap deed mijn dochter niet. Als ze al sliep, waren het korte hazenslaapjes. Het was alsof ze voortdurend hyperalert was. Van het minste werd ze wakker, waarna ze weer begon te huilen. Kreeg ik haar toch in slaap, dan had ik een heilige schrik dat ze wakker zou worden, omdat ik wist dat ze opnieuw zou gaan huilen en de rest van de dag niet meer zou stoppen. Toen mijn man na tien dagen vaderschapsverlof opnieuw ging werken, heb ik hem meermaals opgebeld met de vraag om nú naar huis te komen. Ik kon gewoon niet meer. Er zijn momenten geweest dat ik mijn dochter huilend in de box liet liggen en helemaal achteraan in de tuin ging staan. Ik dacht: als ik nog vijf minuten binnenblijf, gebeuren er ongelukken. Gek word je ervan. Tegelijkertijd voel je je machteloos: je wilt alles doen om je kind te helpen, maar slaagt daar niet in. Dat gevoel is verschrikkelijk.

...