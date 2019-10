Wat doet nieuwe technologie met onze wereld? Dat is de vraag waarop tal van kunstenaars antwoord zoeken tijdens het vier dagen durende KIKK-festival in Namen.

Zin in een stadswandeling doorheen de toekomst? Kruis dan 31 oktober tot en met 3 november aan in je agenda, want dan vindt voor de achtste keer het KIKK-festival plaats in Namen. Samen met de bezoekers gaat een bijzondere selectie van specialisten en kunstenaars op zoek naar hoe de samenleving van de toekomst eruitziet.

Dat gebeurt onder meer met KIKK in Town, een indrukwekkend installatieparcours met kunstwerken doorheen de stad, meer dan vijftig internationale sprekers en een vitrine van digitale innovatie. Dit jaar wordt er dieper ingegaan op Noord-Zuidrelaties en op hoe ontwikkelingslanden omgaan met nieuwe technologie. Daarbij wordt er niet voorbij gegaan aan de gevaren ervan en de kwetsbaarheid van onze (eco)systemen.

Aardbeving

KIKK wil een springplank vormen voor creativiteit binnen België en daarbuiten. Daarvoor gebruiken de organisatoren alle mogelijk denkbare media, gaande van de wetenschap tot kunst en design. Het steeds groeiende internationaal evenement mocht vorig jaar 25.000 bezoekers verwelkomen uit meer dan vijftig verschillende landen

Een van de opvallendste werken dit jaar is van de hand van Belgisch kunstenaar Cédric Sabato, die werkt rond ecologie en ervoor bekend staat planten te hebben leren dansen. Ook het verrassende project 'The Intimate Earthquake Archive' zou een kick moeten bezorgen: de interactieve installatie wil je laten ervaren wat het is om een aardbeving mee te maken. De ontwerpers baseerden zich hiervoor op de seismologische data die werden gegenereerd tijdens de aardbevingen in Groningen.

Voor het volledige programma en meer informatie kan je terecht op de website van KIKK Festival.