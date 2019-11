De grote kerstmarkten kennen we ondertussen wel. Je kunt er dan ook niet naast lopen in de Belgische stadscentra. Zet deze gezellige, kleinere kerstmarkten ook op je route en kom thuis met een uniek kerstgeschenk of beleef gewoon een leuke namiddag met familie en vrienden.

Brussels Vintage Market

De kersteditie van de Brussels Vintage Market vindt plaats in de Sint-Gorikshallen op 1 december. Zin om een 'nieuwe' outfit te shoppen voor de eindejaarsfeesten, maar geen zin in om de winkelketens af te schuimen en het milieu te schaden? Dan is dit de ideale plaats voor jou. Bovendien kan je er ook vintage kerstcadeautjes scoren. Naast kleding vind je er ook vinyl, interieur-items en speelgoed.

Zondag 1 december, van 12u tot 19u. Gratis toegang. Sint-Gorikshallen (quartier Dansaertwijk), Brussel Alle info over de vintage kerstmarkt staat te lezen op brusselsvintagemarket.be.

Jingle Balls III - Echt wijze kerstmarkt

Campo en Onbetaalbaar slaan opnieuw de handen in elkaar voor een 'echt wijze kerstmarkt'. De derde editie van Jingle Balls belooft een weekend vol kerstsfeer met een cultureel en ambachtelijk sausje te worden. Je vindt er kleding van circulaire merken Studio Ama en Tropas, kunstwerken uit glas en andere originele geschenken. Er staan ook workshops, muziek en lekkere cocktails op het programma.

Vrijdag 13 december: vanaf 18u Zaterdag 14 en zondag 15 december: van 14u tot 20u Bomastraat 35, Gent Meer informatie over het programma volgt via de website van Campo. Blijf op de hoogte op de pagina van Facebookevent

De Vitrine

Kerstshoppen in Brugge? Vergeet alle clichés en trek in het weekend van 7 en 8 december naar de 19e editie van De Vitrine in de Brugeoise. Lokaal ondernemerschap wordt er in de spotlights geplaatst. Maar liefst 115 creatieve geesten tonen wat ze in hun mars hebben tijdens deze duurzame kerstshopping. Om het ecologische en ethische aspect nog meer in het licht te stellen, bundelde Lies De Ketelaere, de oprichtster van De Vitrine, de krachten met Niki de Schryver van COSH!.

Zaterdag 7 december (15-21u) en zondag 8 december (10-18u) Op acht december kan je je ook inschrijven voor een lezing over duurzame mode. Om 10 uur en 14 uur zal COSH!-oprichtster Niki de Schryver de bezoekers inwijden in de wereld van eerlijke en ecologische kleding. Bestel hier je ticket voor een van de twee talks. La Brugeoise: Vaartdijkstraat 5, Brugge Meer info over de standhouders via devitrine.com

Pek Markt

Wie op zaterdag zeven december in Antwerpen is, kan z'n slag slaan op de Pek Markt. Volgens de organisatoren vind je op deze wintermarkt alles wat je nodig hebt op één plek op één dag. Handig dus. Er is een tweedehandsmarkt en een boerenmarkt, maar je kunt ook proeven, een expo meepikken en ambachtelijke cadeautjes op de kop tikken. Die kan je bovendien laten inpakken in de inpakbar.

Zaterdag 7 december Pekfabrik: Kattenberg 93, Antwerpen. Vrije toegang Meer info via Facebook en This Is Antwerp.

X-mas home sale in Antwerpen

Enkele Antwerpse ontwerpers en ambachtslieden nodigen je samen uit voor een home sale. Je kunt er originele en lokale kerstcadeautjes shoppen en een praatje slaan met de ontwerpers zelf. Ze verwelkomen je graag met een glaasje op 8 december. Deze creatieve breinen tekenen present: Insct & co (taxidermie), Holy Water (gin), Sophie Recour (lederwaren), Anne Drake (ecologie-expert), made by mimi (kussens en pelzen), PLOEK (kaartjes).