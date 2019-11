De vraag 'Wat wil jij later worden?' wordt vandaag regelmatig beantwoord met 'influencer'. Dat blijkt toch uit een onderzoek van Amerikaans technologiebedrijf Morning Consult.

Het onderzoekje van Morning Consult is te klein om als algemene waarheid beschouwd te kunnen worden en gebeurde bovendien overzee, maar de uitslag is zo markant dat we hem je toch niet willen onthouden. Van de 2.000 ondervraagde mensen tussen 13 en 38 jaar oud, gaf immers maar liefst 86 procent aan influencen (betaald worden om bepaalde producten te promoten via sociale media) te willen uitproberen. Dat vinden ze best logisch, want 61 procent zegt nu al regelmatig iets te posten over bepaalde merken. Waarom dan niet hetzelfde doen en ervoor betaald worden?

Op basis van de resultaten van deze enquête ziet het er niet naar uit dat influencer marketing snel minder belangrijk zal worden, want het zijn vooral de jongste jongeren die zeggen (veel) influencers te volgen. 43 procent van de Amerikaanse dertigers geeft aan dat niet te doen, tegenover 24 procent bij de 13- tot 16-jarigen.

Twaalf procent van de respondenten beschouwt zichzelf als influencer.