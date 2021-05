Drie op de tien vragen die jongeren stellen in de anonieme app Waddist, gaan over mentaal welzijn. Jongeren voeren via de bevragingsapp zelf onderzoek naar hoe hun leeftijdsgenoten het stellen tijdens de coronacrisis, hoe ze omgaan met angst en wat anderen doen om zich goed te voelen.

De cijfers komen van de initiatiefnemers De Ambrassade en Artevelde Hogeschool, die de app op 17 februari lanceerden. Tijdens de eerste weken na de lancering van de app werden meer dan 1.000 vragen ingestuurd. Bijna drie op de tien daarvan, 295 om precies te zijn, hebben betrekking op angsten en twijfels over fysisch en mentaal welzijn. En 138 vragen vermelden expliciet de huidige COVID-19-crisis, in combinatie met het welzijn van de jongeren.

'Dat is opmerkelijk', zegt Jory Maeyaert van De Ambrassade. 'Er is een veelheid aan thema's waar jongeren nu vragen over hebben, zoals de zomer, hobby's of seksualiteit. Toch zijn jongeren via de app vooral op zoek naar hoe hun leeftijdsgenoten deze crisis mentaal volhouden.'

Eenzaamheid

In totaal gaan 59 van die vragen over het algemeen mentaal welzijn. Voorts stellen de jongeren vragen omtrent depressie en donkere gedachten (12) en zelfmoord (9), met vermelding van de huidige coronacrisis. Relatief veel ingestuurde vragen gaan over perspectief, dromen, eenzaamheid, het missen van dingen en het omgaan met de maatregelen, zoals: 'Hebben jullie ook zo'n zin om de regels te overtreden om een rondtoer te maken langs mensen die je mist?'. Ook onderwijs komt veel ter sprake in de vragen over de coronacrisis.

De Waddist-app is een online barometer die dagelijks peilt hoe jongeren denken over allerlei thema's, aan de hand van drie meerkeuzevragen per dag. Elke dag antwoorden gemiddeld 2.400 jongeren op die vragen, waardoor de app op snelle tijd een schat aan data verwerft.

