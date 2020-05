Jonge mensen hebben het moeilijker met de lockdown en drinken daardoor makkelijker meer alcohol. Dat blijkt uit een studie van het Universitair Ziekenhuis Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. Bijna 1 op 6 personen die voorheen geen alcohol dronk, doet dat nu wel.

Een onderzoek bij 3.632 personen toont aan dat de Belgen hun alcoholgebruik tijdens de lockdown op verschillende manieren benaderen. Van de 2.243 respondenten die regelmatig alcohol drinken, zijn er 341, ofwel 15 procent, tijdens de lockdown gestopt met drinken. 'Het zijn mensen die het niet gewoon zijn om thuis te drinken en nu stoppen omdat hun verenigingsleven en het sociale aspect wegvalt', vertelt VUB-professor psychiatrie Frieda Matthys.

Omgekeerd geldt ook dat 15 procent tijdens de lockdown is beginnen drinken, terwijl ze in normale omstandigheden amper alcohol aanraken. Het zijn vooral jongeren, mensen met jonge kinderen en technisch werklozen die meer naar alcohol grijpen door het verlies van sociaal contact of het wegvallen van de dagstructuur. Diezelfde groep geeft ook aan dat hun tabaksgebruik verhoogd is. In het cannabisgebruik was er geen verandering merkbaar.

