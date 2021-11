Vijftig jaar geleden ontstond de eerste Belgische vrouwendag. Ter ere van die feesteditie, op 11 november, selecteerde Knack Weekend vijftig jonge Belgische vrouwen die, elk op hun terrein, belangrijk werk verrichten en nog potten gaan breken. De hele week lossen we artikels over en interviews met hen. Vandaag: de jeugd.

'Wij zijn geen therapeuten, wel willen we met filosofie helderheid creëren in een troebele wereld. We geloven dat een filosofische blik mensen kan helpen.' Maïté de Haan (26) en Julia Alegre Mouslim (24) zijn oprichtsters van Troebel, een platform dat hedendaagse thema's als identiteit en klimaat op een filosofische manier benadert. De vzw is voornamelijk gericht op jongeren en werd opgericht omdat beide initiatiefnemers tijdens hun opleiding een gebrek aan publieke filosofie ervaarden. troebel.be, @troebeltroebel 'Jongeren zijn de geschikte groep om op een podium een verhaal te vertellen over jezelf vinden in een ingewikkelde wereld.'Aldus Carli Gellings (28), danseres en choreografe, onder meer voor jongerengezelschap Fabuleus. Sinds september is We Go Places te zien, haar eerste voorstelling als choreografe waarin ze de kracht van een groep wil uitspelen tegenover de kracht van het individu. @carligellings 'Het is voor jongeren niet makkelijk om te navigeren in ons onderwijssysteem. Dat is in Vlaanderen redelijk complex, waardoor sommige jongeren kansen mislopen. Dit kan een grote impact hebben op hun levenskwaliteit. Beeld je maar in dat je het middelbaar verlaat zonder diploma omdat je schoolmoe bent. Met PEP! wil ik jongeren de middelen geven om keuzes te maken waardoor ze de beste versie van zichzelf kunnen worden.' Rihab Hajjaji (30) is de voorzitter van PEP!, een vzw die zich inzet voor kwetsbare jongeren. pepvzw.be, @pepantwerpen