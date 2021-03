Op 8 maart is het de 110e editie van de Internationale Vrouwendag. Een dag om de genderongelijkheid wereldwijd aan te kaarten, maar ook om de bijzondere vrouwen in je omgeving te bedanken. Dat kan met deze digitale kaartjes die Knack Weekends liet ontwerpen.

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag om ongelijkheid op alle vlakken aan te kaarten, maar ook een gelegenheid om de vrouwen in je omgeving te bedanken en hen te vertellen wat ze voor jou betekenen. Dat kan met de digitale kaartjes die Knack Weekend hiervoor heeft laten ontwerpen door vier Belgische illustratrices.

Via deze link kan je kiezen tussen acht kaartjes: vier illustraties en vier quotes, die je voorziet van een persoonlijke boodschap en digitaal verstuurt via mail. Verstuur je toch liever iets op papier? In de papieren Knack Weekend van deze week vind je twee gedrukte kaartjes. Wie geen tijd heeft om naar de krantenwinkel te rennen, kan de kaartjes ook gewoon downloaden via de pdf's hieronder.

Vandaag staat de homepage van Weekend.be volledig in het teken van Internationale Vrouwendag. Naar aanleiding van de 110e editie laten we 110 representatieve stemmen reflecteren over de relevantie van zo'n dag. Zij spreken zich uiteraard uit over gendergelijkheid, maar ook over seksueel geweld en genot, ondernemerschap, maatschappelijke verwachtingen en zelfbeschikkingsrecht. Houd onze homepage dus zeker in de gaten.

