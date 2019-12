Perfect is passé en dat lijkt ook Instagram intussen te begrijpen. In een nieuwe campagne moedigt de populaire foto-app gebruikers aan om blij te zijn met zichzelf, niet ondanks, wel dankzij hun imperfecties. Dat gaat uiteraard gepaard met een passende hashtag: #thewholeme.

Authenticiteit op sociale media is zo'n beetje hetzelfde als gratis bier op café: iedereen wil het, maar je komt het zelden tegen. Strak geregisseerde perfectie was lange tijd de maatstaf. Gelukkig komt daar stilaan verandering in. In eerste instantie waren het vooral gebruikers die de kar trokken, nu schiet ook Instagram zelf wakker.

De nieuwe campagne is een samenwerking met de Butterfly Foundation, een Australische organisatie die zich inzet voor eetstoornissen. In een reeks korte video's getuigen jongeren en volwassenen over hun zelfbeeld, zelftwijfel en hoe ze daarmee omspringen op - jawel - sociale media. Gebruikers worden opgeroepen om 'echte' foto's van zichzelf te posten: beelden zonder filters en met striemen, littekens, okselhaar en/of vetrollen.

'Verontrustende cijfers'

Aan de videoreeks is ook een onderzoek gekoppeld waaraan 5.000 Australiërs deelnamen. Daaruit blijkt dat een kleine zestig procent van de jongeren tussen de 18 en de 30 jaar zichzelf vergelijkt met de andere gebruikers op het platform. Ongeveer de helft zou graag willen lijken op iemand anders, een magere 48 procent is tevreden met zijn of haar uiterlijk. 'Verontrustende cijfers', aldus Kevin Barrow, CEO van de Butterfly Foundation in de Australische krant The Sydney Morning Herald.

In eigen land zijn de statistieken niet veel hoopgevender, zo blijkt uit een studie van cosmeticaproducent Dove eerder dit jaar. Van de 500 ondervraagde jongeren bekende 30 procent filters te gebruiken om er beter uit te zien. Nog eens een derde maakt zich speciaal op voor een foto, 23 procent heeft de neiging om het leven mooier voor te stellen dat het is. Een vijfde van de jongeren verwijdert zelfs een foto wanneer het aantal likes onder verwachting blijft. Het lijkt er dus op dat we nog een lange weg te gaan hebben.