Body positivity-activisten halen een belangrijke slag thuis. Instagram stopt met het verspreiden van berichten die miraculeuze diëten en ingrepen verheerlijken.

Het is een vaak gehoorde klacht over sociale media: wat je erop te zien krijgt, strookt niet altijd met de realiteit. Als reactie daarop kondigt Instagram nu aan maatregelen te nemen. Zo zullen berichten die een miraculeus dieet promoten, verwijderd worden. Worden ook in de ban geslagen: posts over cosmetische chirurgie en detoxproducten. De berichten zullen niet allemaal meteen worden verwijderd, maar Instagram zegt wel dat jongeren onder achttien jaar ze in ieder geval niet meer te zien zullen krijgen.

Het bedrijf verklaart de beslissing als volgt: 'We willen dat Instagram een positieve plek is voor iedereen die het gebruikt. Dit beleid is deel van een proces dat de druk wil verlichten die mensen soms voelen door sociale media.'

Body positivity-activisten zoals actrice Jameela Jamil vragen al langer naar maatregelen die de dieet- en detoxindustrie een halt toeroepen. Ze maken zich zorgen om de impact die hun magisch lijkende oplossingen vooral op jongeren zouden kunnen hebben.