Geïndustrialiseerde landen uit het westen sturen steeds meer containers met illegaal plastic afval naar Zuidoost-Azië. De westerse landen in kwestie vullen de containers niet altijd met het afval dat ze etiketteren, met als gevolg dat Indonesië, Maleisië en de Filipijnen opdraaien als dumpingplaats. Dat fenomeen roept Indonesië nu een halt toe door de containers terug te sturen.

Vorige maand al stuurde Indonesië vijf containers met plastic afval terug naar de VS, deze keer maken 49 containers naar de VS, Duitsland, Australië en Hong Kong rechtsomkeer. 'De containers zijn verzegeld en klaar om terug gescheept te worden', zegt een woordvoerder van de Indonesische douane.

In 2018 importeerde Indonesië 320 miljoen kilogram plastic afval. Een jaar eerder was dat nog 129 miljoen kilogram, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Handel. Die stijging heeft te maken met het feit dat China vorig jaar de import van afval stopzette om de vervuiling in te perken.

Milieugroeperingen in Indonesië hebben de regering aangespoord om de regulering rond plastic afval ook in eigen land te verscherpen.

Volgens de Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), één van die milieugroeperingen, heeft het plastic afval uit het buitenland de Brantasrivier in de provincie Oost-Java vervuild. 'Ongeveer 80 procent van de in die rivier gecontroleerde vis bevat microplastic', zo klinkt het.