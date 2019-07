In India is deze voormiddag de Chandrayaan-2 succesvol gelanceerd. India wil met die missie het vierde land ooit worden dat een zachte landing maakt op de maan.

Drie landen deden het India voor: Rusland, China en de VS, dat afgelopen weekend nog de vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding ooit vierde. India wil de vierde plek veroveren op vlak van ruimtevaart en lanceerde daarom de Chandrayaan-2, 'maanvoertuig' in het Sanskriet. De lancering was oorspronkelijk gepland op 14 juli, maar werd toen afgeblazen vanwege een niet nader genoemd technisch probleem.

Het Indiase ruimtevaartagentschap ISRO lanceerde de krachtige raket van 3,8 ton vanop de ruimtehaven Sriharikota, in het zuidoosten van India. De sonde, die 142 miljoen dollar kostte, omvat onder meer een lander die nabij de zuidelijke pool van de maan moet neerstrijken.

De Chandrayaan-2 zal zal meer dan vijf weken onderweg zijn naar de maan. Pas op de dag van de landing maakt de lander zich los om na een waaier van complexe manoeuvres en fotografische verkenning van de precieze landingsplaats, niet ver van de zuidelijke pool, neer te strijken. ISRO hoopt nog altijd dat dit, ondanks de vertraging, op 6 of 7 september gebeurt. Indien dit lukt, rolt een robotjeep uit die veertien dagen lang wetenschappelijke experimenten zal uitvoeren en onder meer naar water en mineralen zal zoeken.

India lanceerde in 2008 al de Chandrayaan-1, maar die bleef in een baan rond de maan cirkelen.