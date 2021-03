'Vrouwelijke energie brengt zachtheid in een koude, harde wereld,' vindt Bibi Seck. Ze is DJ op Studio Brussel en een van de 110 mensen die een antwoord geeft op de vraag waarom een Internationale Vrouwendag ook na 110 edities nog steeds relevant blijft.

Naar mijn mening is emotionele intelligentie een van de grootste krachten die men kan bezitten. En emoties worden in een mannenwereld nog steeds te vaak gezien als een zwakte. De vrouw, die meer emotioneel redeneert, daarom dus ook. Maar vrouwelijke energie brengt voor mij balans, harmonie en zachtheid in een koude, harde wereld. Zolang dit nog wordt onderschat, vind ik het niet meer als normaal dat onze magie en schoonheid één keer per jaar wereldwijd mag worden gevierd. Omdat elke vrouw het verdient om in al haar glorie bewonderd te worden.

