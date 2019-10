In beeld: klassieke schilderwerken komen tot leven

Terwijl in het Amsterdamse Rijksmuseum de 350ste verjaardag van Rembrandt gevierd wordt met allerhande exposities, geeft de Nederlandse fotografe Suzanne Jongmans liever haar eigen draai aan het werk van de oude meester. In het nieuwe boek Moving through contrast knipoogt Jongmans in haar gekende stijl naar schilderwerken van de vijftiende tot de zeventiende eeuw. Naast Rembrandt kregen ook onder meer de werken van Vermeer, Velázquez en Van Eyck een hedendaagse vertaling. Daarbij kleedt Jongmans haar modellen in prachtige kostuums die ze zelf vervaardigt uit wegwerpmaterialen. Wie had ooit gedacht dat Rembrandt nog gepaard zou gaan met kritiek op de moderne consumptiemaatschappij?

Moving through contrast (55 euro), vanaf 29 oktober bij Lannoo.

© GF/Suzanne Jongmans

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×