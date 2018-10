In beeld: de werken van levende legende Ian Schrager

'Design is een middel, geen doel op zich', vertelde de Amerikaanse hotelier Ian Schrager (72) ons vorige maand op de opening van The Barcelona EDITION, een nieuwe luxehotel in de El Born-wijk van de Catalaanse hoofdstad, en ook Schragers eerste op het Europese vasteland.

'In de jaren tachtig wilde ik opgemerkt worden en de hotelsector opschudden, zoals met het provocerende werk van Philippe Starck voor het Royalton en het Paramount Hotel in New York. Dat hoeft sowieso niet meer. Maar het belangrijkste is hoe een hotel werkt en ervaren wordt, niet hoe het eruitziet. Trendy en instagrammable zijn is bijzaak, het resultaat moet goed uitgevoerd zijn en relevant voor de huidige tijd.'

Buikgevoel

Schrager was van 1977 tot 1980 mede-eigenaar van de legendarische Studio 54 in New York - zijn eerste succesverhaal en ook het onderwerp van de gelijknamige documentaire die vertoond wordt op Film Fest Gent. De voorbije jaren opende hij EDITION-hotels in onder meer New York, Londen, Bodrum en Abu Dhabi.

Om zijn idee van 'moderne luxe' vorm te geven ging hij in zee met de Marriott-groep. Toch volgt hij altijd zijn eigen smaak en intuïtie, onderstreept Schrager. 'Zoals alle creatievelingen, denk ik. Regisseurs maken het soort films waar ze zelf graag naar kijken, modeontwerpers kleding die ze zelf zouden dragen of aanbevelen. In marktstudies en een cijfermatige aanpak geloof ik niet. Een nachtclub of een hotel waar opwinding en betovering in de lucht hangen, een plek die mensen willen beleven: zoiets ontstaat uit buikgevoel en een creatief proces dat per definitie wanordelijk is, niet uit berekening.'

Je vindt het volledige interview met Schrager deze week in de special Black Design van Knack Weekend. De documentaire Studio 54 wordt op 11 en 20 oktober vertoond op Film Fest Gent en is ook verkrijgbaar op dvd.