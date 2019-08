In beeld: de ontwapenende kattenfoto's van Walter Chandoha

Wat Karl Lagerfeld betekent voor de modewereld, is Walter Chandoha voor de kattenfotografie. Nochtans ontstond zijn passie voor het genre eerder toevallig. In 1946 botste hij op straat op een verwaarloost katje, dat hij als geschenk meenam voor zijn vrouw. Het beestje werd Loco gedoopt en groeide al snel uit tot een belangrijke muze.

'Ik wilde al een tijdje freelance fotograaf worden. Toen ik Loco zag, besefte ik dat ik me net zo goed kon specialiseren in katten', aldus Chandoha. De New Yorker herdefinieerde het genre met expressieve foto's van katten in bijzondere houdingen. Het zijn unieke beelden, die engelengeduld en technische perfectie combineren. 'Een goede kattenfoto vereist heel veel tijd. En hulp. Mijn vrouw Maria is jarenlang mijn assistent geweest. Zonder haar zou ik het nooit zo ver geschopt hebben.'

Begin dit jaar overleed Walter Chandoha op 98-jarige leeftijd. Het boek 'Cats' is een ode aan zijn uitgebreide oeuvre.

'Cats' is uitgegeven door Taschen en kost 40 euro.







'Cats' van Walter Chandoha © Walter Chandoha Walter Chandoha combineerde technische perfectie met veel geduld om tot uitzonderlijke foto's te komen.







'Cats' van Walter Chandoha © Walter Chandoha In de loop van zijn leven fotografeerde Chandoha katten in alle vormen en maten.







'Cats' van Walter Chandoha © Walter Chandoha Actiefoto's waren zijn specialiteit.







'Cats' van Walter Chandoha © Walter Chandoha .







'Cats' van Walter Chandoha © Walter Chandoha 'Katten zijn heel erg expressieve beesten', aldus Chandoha.