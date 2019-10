'Sonder': het moment waarop je je realiseert dat iedereen een even complex en levendig bestaan leidt als jijzelf, met ambities en dromen, vrienden en frustraties, routines en bizarre kantjes.

Maar liefst 48 appartementen tel ik in de lift die tergend traag naar beneden gaat. In eentje daarvan heb ik zonet een interessante man geïnterviewd over slechte bazen (vanaf 13 november te lezen in Knack Weekend). Terwijl ik de naamplaatjes lees, besef ik dat er hier waarschijnlijk nog 47 boeiende verhalen te rapen vallen. Als ik één ding geleerd heb in 25 jaar human interest-journalistiek, is het dat bijna iedereen interessant is.

...