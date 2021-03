'Elke gesloten deur die ik tegenkom op mijn pad breek ik zelf wel af, zonder ongevraagde mening', betoogt make-up artist en creatief brein Glays Ferro. Ze is een van de 110 stemmen die we naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag vroegen waarom zo'n dag nog nodig is.

Elk jaar met Internationale vrouwendag worden er met allerhande cijfers en feiten gegooid in de media over vrouwen. En elk jaar weer slaag ik steil achterover als ik deze cijfers en feiten zo gepubliceerd zie. Over hoeveel minder we verdienen, hoeveel meer huishoudelijk werk we verzetten, hoe weinig we bezitten en hoe ondergerepresenteerd we zijn op elk (hoger) beleidsniveau.

Dat is confronterend. En overweldigend, want er is nog zo'n lange weg te gaan. Maar het motiveert me ook om mezelf en mijn vriendinnen te blijven pushen in alles wat we doen. Ik wil niet meer horen 'dat we zo'n durvers zijn', of 'hoe we wel echt ballen aan ons lijf hebben' omdat we voor onze dromen gaan.

Laat ons springen. Falen zonder angst. Elke win delen, zowel online als offline, zonder een ongevraagde mening. Ik wil met een grote groep vrouwen mijn eigen weg zoeken, samen. En elke gesloten deur die ik tegenkom op mijn pad breek ik zelf wel af. Die gebroken nagel neem ik er graag bij.

