O dennenboomer! Knack Weekend-eindredactrice Nathalie Cardon stelt voor dat we aan de feesttafel meer plaats maken voor humor dan voor generatieconflicten.

Ik heb het gevoel dat het voor veel families een vreemde kerst wordt, dit jaar. Explosieve gespreksonderwerpen te over. Van Zweedse meisjes met vlechtjes tot cultuur en centen, het is niet de vraag óf, maar wanneer die ene nonkel in de gordijnen hangt van woede en de andere tante beslist om geen wijn meer bij te schenken. Iedereen heeft een mening en niemand heeft de neiging om te zeggen: 'O, zo had ik het nog niet bekeken. Dank je voor je argument.' Bovendien heeft de jonge generatie nu een wapen in handen om elke discussie mee plat te slaan: ' Okay, boomer.' Ik wil niet weten in welke tapijten die nonkel vervolgens gaat bijten.

...