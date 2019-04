'Status doet mij denken aan apen in bomen', schrijft Jean-Paul Mulders zijn column.

Ik geloof dat ze een jaar of drie was, toen mijn dochter haar neus tegen het raam van de chique meubelwinkel in onze buurt drukte. Haar mond viel open in ademloze verwondering over wat er in de schemerige diepten te zien was. 'Zo mooi...', hoorde ik haar zuchten. 'Alles daarbinnen is zoveel prachtiger dan het bij ons is.'

...