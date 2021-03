'Aangezien er geen enkele reden is waarom vrouwen van nature minder aanleg voor ICT hebben, concludeer ik dat genderrollen en stereotypen nog altijd onze sector kleuren', schrijft ICT Woman of the Year Ayla Cremmery naar aanleiding van de 110e Internationale Vrouwendag.

Het is verleidelijk om te denken dat een Internationale Vrouwendag niet meer nodig is, maar jammer genoeg zijn we daar helemaal nog niet. Vrouwen zijn nog steeds niet gelijkwaardig en krijgen niet overal ter wereld dezelfde kansen. In België doen we het beter dan in andere landen, maar er is zeker nog werk aan de winkel.

Als ik naar mijn eigen sector kijk, dan is maar 17,2% van de ICT'ers vrouwelijk. Aangezien er geen enkele reden is waarom vrouwen van nature minder aanleg voor ICT hebben, concludeer ik dat stereotypen en genderrollen nog steeds invloed hebben. Dit terwijl inclusiviteit en diversiteit essentieel zijn om bij ontwikkeling van software geen doelgroepen uit te sluiten. Denk maar aan een grafiek met enkel kleuren die voor mensen met gehele of gedeeltelijke kleurenblindheid onleesbaar zijn, het ontbreken van menstruatiekalenders in gezondheidsapps en bias in artificiële intelligentie. Een dag om extra aandacht te vestigen op gender(on)gelijkwaardigheid is dus zeker geen overbodige luxe.

Het is verleidelijk om te denken dat een Internationale Vrouwendag niet meer nodig is, maar jammer genoeg zijn we daar helemaal nog niet. Vrouwen zijn nog steeds niet gelijkwaardig en krijgen niet overal ter wereld dezelfde kansen. In België doen we het beter dan in andere landen, maar er is zeker nog werk aan de winkel. Als ik naar mijn eigen sector kijk, dan is maar 17,2% van de ICT'ers vrouwelijk. Aangezien er geen enkele reden is waarom vrouwen van nature minder aanleg voor ICT hebben, concludeer ik dat stereotypen en genderrollen nog steeds invloed hebben. Dit terwijl inclusiviteit en diversiteit essentieel zijn om bij ontwikkeling van software geen doelgroepen uit te sluiten. Denk maar aan een grafiek met enkel kleuren die voor mensen met gehele of gedeeltelijke kleurenblindheid onleesbaar zijn, het ontbreken van menstruatiekalenders in gezondheidsapps en bias in artificiële intelligentie. Een dag om extra aandacht te vestigen op gender(on)gelijkwaardigheid is dus zeker geen overbodige luxe.