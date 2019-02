Hunkeren naar je geliefde: wanneer voel je seksueel verlangen voor je partner?

'Seksueel verlangen tussen partners is nog niet voldoende onderzocht', stelt doctoraatsonderzoekster Sofia Prekatsounaki. Nochtans is de nood om dit aspect van seksueel functioneren te begrijpen groot. 'De meest voorkomende reden waarom koppels naar een seksuoloog trekken, is de vermindering van seksueel verlangen', licht de onderzoekster toe. Seksueel verlangen is veranderlijk, en neemt vaak af naarmate relaties langer duren. Toch wordt het geassocieerd met persoonlijk en relationeel geluk. Een uitgebreide studie naar het hoe, wanneer en waarom van seksueel verlangen komt dus als geroepen.

Hunkeren

Zin in seks kan verschillende aanleidingen hebben én zich op verschillende manieren manifesteren. 'Seksueel verlangen werd traditioneel gezien als een persoonlijke, individuele aangelegenheid - wat nog steeds bekend staat als libido. Het zou spontaan zijn en zomaar uit de lucht vallen. Inmiddels weten we dat alle vormen van verlangen responsief zijn en sterk afhangen van situatie en context.' Hoe partners met elkaar omgaan, blijkt daar een belangrijke onderdeel van te zijn. 'De interactie tussen partners is juist waar seksueel verlangen uit voortkomt', licht de onderzoekster toe.

Verlangen naar seks, oftewel de wens ons seksueel te gedragen, is iets anders dan fysieke opwinding, legt Prekatsounaki uit. Daarom is het ook moeilijker te vatten, omdat er geen aanwijsbare fysiologische veranderingen aan te pas komen, zoals het geval is bij fysieke opwinding. 'Je hoeft (nog) niet seksueel opgewonden te zijn om te verlangen naar seks en vice versa. Onze lijven maken natuurlijk deel uit van seks, maar lichamelijke opwinding is niet het hele verhaal als het om seks tussen twee mensen gaat. Verlangen is voor partners een even belangrijke component van hun seksuele ervaring, die daarom ook meer aandacht van onderzoekers verdient.'

Er komen dus geen elektrodenplakkers, tubes of schermen met hartslaggrafieken te pas aan dit onderzoek, wat je herkent uit studies naar fysieke opwinding. De onderzoekers zijn op zoek naar mensen die willen praten over ervaringen met verlangen in hetero- en homoseksuele relaties.

Gezocht: deelnemers

Op dit moment lopen twee onderzoeken. Enerzijds kan je een online vragenlijst invullen, volledig anoniem. Hieraan kan iedereen die dat wenst vrijwillig deelnemen. Voorts is er een project waarbij er groepsgesprekken plaatsvinden. Daarvoor laten de onderzoekers mensen met elkaar in gesprek gaan over hoe seksueel verlangen in hun relatie werkt.

Wanneer mensen met elkaar spreken, komen er gemakkelijker interessante zaken naar voren dan tijdens een individueel interview. 'Tijdens een groepsgesprek ontstaat er herkenning en acceptatie, waardoor deelnemers zich meer op hun gemak voelen om ervaringen te delen dan wanneer zij alleen voor een interviewer staan', aldus Prekatsounaki. 'Zo leidt een groepsgesprek tot een fijne ervaring voor de deelnemers én is de input voor het onderzoek diverser en rijker.' Op een later tijdstip worden er ook koppels gevolgd via een app, waarop zij aspecten van hun relationele en seksuele interacties kunnen monitoren.